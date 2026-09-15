Freiluftspiele in Bischofshofen vor 8500 Fans!

Die eigens für diesen Event errichtete „Snow Space Salzburg“-Arena hat ein Fassungsvermögen für 8000 bis 8500 Personen pro Tag, wie Manfred Schützenhofer, Präsident des Skiclubs Bischofshofen am Dienstag in Bischofshofen erklärte. Der Skiclub, der die „Mountain Classic“ mit der win2day ICE Hockey League veranstaltet, übernehme den technischen Part der Veranstaltung und setze auch auf Nachhaltigkeit, sagte Schützenhofer. So werde die Eisfläche je nach Witterung vier bis sechs Wochen stehen bleiben und damit auch Schulen und dem Eiskunstlauf kostenlos zur Verfügung stehen.