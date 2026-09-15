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„Mountain Classic“

Freiluftspiele in Bischofshofen vor 8500 Fans!

Eishockey
15.09.2026 17:10
Schiri Christoph Sternat, Thomas Raffl (Red Bull Salzburg), Thomas Hundertpfund (KAC), Brian ...
Schiri Christoph Sternat, Thomas Raffl (Red Bull Salzburg), Thomas Hundertpfund (KAC), Brian Lebler (Black Wings Linz) und Alexander Rauchenwald (VSV) freuen sich schon auf das „Mountain Classic“ in Bischofshofen ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Drei Tage vor dem Start der neuen Saison herrscht in der ICE Hockey League auch schon Vorfreude auf ein Highlight Anfang nächsten Jahres. An der Skisprung-Schanze in Bischofshofen werden beim „Mountain Classic“ bis zu 8500 Fans zu den Freiluftspielen VSV gegen Black Wings Linz (30. Jänner) und Red Bull Salzburg gegen KAC (31. Jänner) erwartet.

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Im Auslauf der Paul-Ausserleitner-Schanze treffen zudem am Samstagnachmittag (30. Jänner) in der Alps Hockey League die Adler Kitzbühel und die Zeller Eisbären aufeinander, am Sonntagnachmittag duellieren sich die Top-Teams der Austrian Women‘s Hockey League.

Die eigens für diesen Event errichtete „Snow Space Salzburg“-Arena hat ein Fassungsvermögen für 8000 bis 8500 Personen pro Tag, wie Manfred Schützenhofer, Präsident des Skiclubs Bischofshofen am Dienstag in Bischofshofen erklärte. Der Skiclub, der die „Mountain Classic“ mit der win2day ICE Hockey League veranstaltet, übernehme den technischen Part der Veranstaltung und setze auch auf Nachhaltigkeit, sagte Schützenhofer. So werde die Eisfläche je nach Witterung vier bis sechs Wochen stehen bleiben und damit auch Schulen und dem Eiskunstlauf kostenlos zur Verfügung stehen.

Der Skiclub Bischofshofen könne auf eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Austragung von Sportveranstaltungen zurückgreifen, und Bischofshofen habe „ein gewisses Talent für Gastfreundschaft“, sagte Bürgermeister Hansjörg Obinger. Salzburgs Sportlandesrat Martin Zauner verwies auf die Nachhaltigkeit und argumentierte, die öffentliche Hand könne das Event mitfördern, wenn die Eisfläche noch zusätzlich für Eissport-Begeisterte zur Verfügung stehe.

Ticketverkauf online ab 21. September
In der Arena werde es rund 4500 Stehplätze und 4000 Sitzplätze geben, „die Preise bewegen sich im unteren Segment“, sagte Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger. Der Ticketverkauf startet online am nächsten Montag, 21. September, um 12 Uhr. Die Hoffnung der Veranstalter ist groß, dass in einem ausverkauften Stadion gespielt wird.

Mit der „Mountain Classic“ wolle man dem Eishockey-Sport mehr Sichtbarkeit geben und auch bei Sponsoren mehr Aufmerksamkeit erzeugen, erklärte Erich Falkensteiner, Vize-Präsident der ICE-Liga und Boss von Vizemeister HC Pustertal. „Wir im Präsidium waren von der Idee von Anfang an begeistert.“

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