Obersteirische Molkerei stimmt für Zusammenschluss

714 der 791 anwesenden Stimmberechtigten stimmten in der Zechnerhalle in Kobenz für die Fusion, umgerechnet sind das rund 92 Prozent. Nur 60 Stimmen gab es dagegen. Für ein positives Ergebnis hätte es lediglich eine Zweidrittelmehrheit, also 516 Stimmen dafür, gebraucht. Die übrigen 17 Stimmen stellten sich als ungültig heraus – vier Mitglieder enthielten sich, 13 Stimmen wurden nicht abgegeben. Der Übernahme der OM durch die Berglandmilch dürfte somit nichts mehr im Weg stehen. Im nächsten Schritt müssen die Gremien in Oberösterreich und die Bundeswettbewerbsbehörde dem Zusammenschluss zustimmen.