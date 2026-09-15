Kleiner Piepmatz von „Krone“ Redaktion gerettet

Tierischer Einsatz

Das war auch den beiden „Krone“ Redakteuren klar, die an diesem Wochenende Dienst hatten. Stefan Schnittka und Oliver Papacek schritten beherzt zur Tat und retteten das bunte Tierchen. „Oliver war unten in der Kantine, hat das Fenster geöffnet. Ich habe den Vogel – der auf der Außenrollo saß – mit einem Handtuch dazu bewegt, dass er hereinfliegt“, erinnert sich Sportjournalist Schnittka.