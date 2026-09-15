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Turmlauf

Mit Atemschutz im Laufschritt auf Pyramidenkogel

Kärnten
15.09.2026 16:00
Mit Atemschutz im Laufschritt auf den Turm. Diese starke Leistung erbrachten zwei ...
Mit Atemschutz im Laufschritt auf den Turm. Diese starke Leistung erbrachten zwei Feuerwehrmänner.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

441 Stufen, mehr als 70 Höhenmeter und ein Ziel hoch über dem Wörthersee: Beim Turmlauf auf den Pyramidenkogel wurde am Sonntag ordentlich geschwitzt.

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Wieder bezwangen am Sonntag viele Sportbegeisterte die hunderten Stufen hinauf auf den Turm des Pyramidenkogels. Der vom KLC veranstaltete Turmlauf lockte zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus Österreich und dem Ausland an. Eine Teilnehmerin nahm sogar eine 20-stündige Anreise auf sich, um dabei zu sein.

Zahlreiche Läufe nahmen bei dem Event teil.
Zahlreiche Läufe nahmen bei dem Event teil.(Bild: Handler Wolfgang)
Tobias Tönig vom Stairrun Team Hopfgarten aus Tirol beim Turmlauf am Pyramidenkogel.
Tobias Tönig vom Stairrun Team Hopfgarten aus Tirol beim Turmlauf am Pyramidenkogel.(Bild: Handler Wolfgang)
Tobias Tönig und Florian Unterlercher vo dem Stairrun Team Hopfgarten aus Tirol
Tobias Tönig und Florian Unterlercher vo dem Stairrun Team Hopfgarten aus Tirol(Bild: Handler Wolfgang)
Ein Streifenwagen der Polizei ist auf dem Weg zu einem Einsatz am Pyramidenkogel
Ein Streifenwagen der Polizei ist auf dem Weg zu einem Einsatz am Pyramidenkogel(Bild: Handler Wolfgang)
Ein Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes ist auf dem Weg zu einem Einsatz
Ein Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes ist auf dem Weg zu einem Einsatz(Bild: Handler Wolfgang)
Die Sieger des Pyramidenkogel-Turmlaufs 2026: Ivan Vuletic und Tea Faber nach dem Bewerb
Die Sieger des Pyramidenkogel-Turmlaufs 2026: Ivan Vuletic und Tea Faber nach dem Bewerb(Bild: Handler Wolfgang)

Für einen besonderen Auftritt sorgten zwei Feuerwehrmänner: Florian Unterlercher und Tobias Tönig vom Stairrun Team Hopfgarten aus Tirol traten beim Feuerwehr-Bewerb in voller Atemschutzausrüstung an. Ein Auftritt, der neben starken Zeiten für eines der außergewöhnlichsten Bilder des diesjährigen Turmlaufs sorgte.

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