Mit Atemschutz im Laufschritt auf Pyramidenkogel

Wieder bezwangen am Sonntag viele Sportbegeisterte die hunderten Stufen hinauf auf den Turm des Pyramidenkogels. Der vom KLC veranstaltete Turmlauf lockte zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus Österreich und dem Ausland an. Eine Teilnehmerin nahm sogar eine 20-stündige Anreise auf sich, um dabei zu sein.