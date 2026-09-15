Mit Atemschutz im Laufschritt auf Pyramidenkogel

441 Stufen, mehr als 70 Höhenmeter und ein Ziel hoch über dem Wörthersee: Beim Turmlauf auf den Pyramidenkogel wurde am Sonntag ordentlich geschwitzt.
Wieder bezwangen am Sonntag viele Sportbegeisterte die hunderten Stufen hinauf auf den Turm des Pyramidenkogels. Der vom KLC veranstaltete Turmlauf lockte zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus Österreich und dem Ausland an. Eine Teilnehmerin nahm sogar eine 20-stündige Anreise auf sich, um dabei zu sein.
Für einen besonderen Auftritt sorgten zwei Feuerwehrmänner: Florian Unterlercher und Tobias Tönig vom Stairrun Team Hopfgarten aus Tirol traten beim Feuerwehr-Bewerb in voller Atemschutzausrüstung an. Ein Auftritt, der neben starken Zeiten für eines der außergewöhnlichsten Bilder des diesjährigen Turmlaufs sorgte.
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