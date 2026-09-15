Thomalla über Zverev-Erfolg: „War noch nie so …“

Wiedersehen mit Thomalla und dann?

„Ich freue mich natürlich riesig für ihn. Ich wusste: Wenn er einen Grand Slam gewinnt, dann holt er auch einen zweiten“, so die Deutsche, die sich auch auf Instagram zu Wort meldete und dort ein Bild ihres Freundes mit dem Pokal postete und dazuschrieb: „Grand Slam Nummer 2! Ich könnte nicht stolzer sein!“