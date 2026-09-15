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Freude auf Wiedersehen

Thomalla über Zverev-Erfolg: „War noch nie so …“

Tennis
15.09.2026 16:18
Auch Sophia Thomalla (links) freut sich mit Partner Alexander Zverev.
Auch Sophia Thomalla (links) freut sich mit Partner Alexander Zverev.(Bild: Krone-Collage/AFP/PATRICK SMITH, Screenshot/Instagram_sophiathomalla)
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Von krone Sport

Über den großen US-Open-Erfolg von Alexander Zverev hat sich auch seine Partnerin Sophia Thomalla gefreut. Allerdings konnte die Moderatorin nicht in New York dabei sein – das Finale hat sie in prominenter Begleitung am Flughafen von Berlin verfolgt. Jetzt freut sie sich auf das große Wiedersehen.

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Während Zverev in den USA gegen Ben Shelton um den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere spielte, schaute Thomalla am Berliner Flughafen gespannt zu. Auf ihrem Weg nach Köln traf sie dabei auf Showmaster Günther Jauch, wie die „Bild“ berichtet. Gemeinsam verfolgten sie das Spiel auf einem iPad. 

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Jauch half der 36-Jährige dabei auch mit ihrer Nervosität umzugehen, wie sie verraten hat: „Ich glaube, ich war noch nie so ruhig bei einem Grand-Slam-Finale wie bei diesem. Das muss seine Aura sein.“ Am Ende durfte Zverev sich über 3:1-Sieg freuen.

Wiedersehen mit Thomalla und dann?
„Ich freue mich natürlich riesig für ihn. Ich wusste: Wenn er einen Grand Slam gewinnt, dann holt er auch einen zweiten“, so die Deutsche, die sich auch auf Instagram zu Wort meldete und dort ein Bild ihres Freundes mit dem Pokal postete und dazuschrieb: „Grand Slam Nummer 2! Ich könnte nicht stolzer sein!“

Während das Tennis-Ass am Sonntag in New York noch die Korken knallen ließ, steht jetzt das große Wiedersehen von Thomalla und Zverev an. Doch der 29-Jährige denkt bereits an neue sportliche Herausforderungen: „Ich würde sehr, sehr gern Davis-Cup spielen, aber mein Team will mich davon abhalten“, hat er zuletzt verraten. 

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