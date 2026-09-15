Kerosin zu teuer: AirBaltic meldet Insolvenz an

3000 Mitarbeiter zittern um Jobs

Die Insolvenzanmeldung könnte jedoch zur Kündigung von zahlreichen Mitarbeitern führen. Die Airline beschäftigt rund 3000 Angestellte. AirBaltic-CEO Erno Hilde merkte an, dass eine Anpassung der Belegschaft eine „natürliche Konsequenz“ des Insolvenzverfahrens sei. Derzeit würden etwa alternative Optionen, wie eine Weiterbeschäftigung in Teilzeit, geprüft werden.