Huch! Diese Emmy-Looks waren ziemlich schauderhaft

Und dieser Style war einfach nicht zu übersehen: Denn die „Hacks“-Darstellerin, die als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie nominiert war, aber leer ausging, kam nicht nur von oben bis unten in goldene Farbe getaucht, nein, sie trug auch lediglich ein Crop Top sowie Hotpants zu goldenen High Heels. Außerdem zierten goldene Flügel ihren Rücken, während sie am Red Carpet stolz eine goldene Kugel in die Luft hielt.