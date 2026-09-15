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Huch! Diese Emmy-Looks waren ziemlich schauderhaft

Star-Style
15.09.2026 17:00
Meg Stalter und Lisa Ann Walter waren bei den Worst-Dressed-Promis der Emmy Awards ganz vorn ...
Meg Stalter und Lisa Ann Walter waren bei den Worst-Dressed-Promis der Emmy Awards ganz vorn dabei.(Bild: Krone-Collage/EPA/DAVID SWANSON, AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Huch, wie haben die denn ausgeschaut! Bei den Emmy Awards, die am Montagabend in Los Angeles verliehen wurden, sahen nicht alle Promis am Red Carpet zauberhaft aus. Zwischen die Wow-Looks von Zendaya, Nicole Kidman und Co. mischten sich auch einige ziemlich schauderhafte Styles. Hier gibt‘s die Worst-dressed-Stars des Abends!

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Im Netz war Shailene Woodleys Kuddelmuddel-Style von Balenciaga mit Glitzerhose, XXL-Dekolleté und „Küchenhandschuhen“, wie es ein Fan ausdrückte, DAS Gesprächsthema Nummer eins.

Doch die Schauspielerin, die seit neun Jahren zum ersten Mal wieder bei den Emmy Awards dabei war, war längst nicht der einzige Promi, der an diesem Abend in Sachen Glamour-Style doch ein wenig danebengegriffen hatte.

Shailene Woodley sorgte mit ihrem Kuddelmuddel-Look von Balenciaga für Diskussionen im Netz.
Shailene Woodley sorgte mit ihrem Kuddelmuddel-Look von Balenciaga für Diskussionen im Netz.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Meg Stalter als Emmy-Trophäe!
Allen voran Komikerin Meg Stalter, die erst gar nicht in eine Designer-Robe geschlüpft, sondern gleich als goldene Emmy-Statue erschienen war.

Und dieser Style war einfach nicht zu übersehen: Denn die „Hacks“-Darstellerin, die als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie nominiert war, aber leer ausging, kam nicht nur von oben bis unten in goldene Farbe getaucht, nein, sie trug auch lediglich ein Crop Top sowie Hotpants zu goldenen High Heels. Außerdem zierten goldene Flügel ihren Rücken, während sie am Red Carpet stolz eine goldene Kugel in die Luft hielt.

Wer braucht schon einen Emmy, wenn er selbst als Trophäe bei den Awards vorbeischaut? Meg ...
Wer braucht schon einen Emmy, wenn er selbst als Trophäe bei den Awards vorbeischaut? Meg Stalter war in diesem Look jedenfalls nicht zu übersehen!(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Grusel-Gothic-Vibes
Und während die Zuschauer über diesen – zugegeben wohl nicht ganz ernst gemeinten Look – schmunzelten, sorgte Lisa Ann Walter unterdessen für Grusel-Gothic-Vibes am Red Carpet. 

Die Schauspielerin, die man unter anderem aus Filmen wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ oder „Bruce Allmächtig“ kennt, kam in einer schwarzen, schulterfreien Robe mit Raffung, weit ausgestelltem Rock und schwarzen Tüll-Ärmeln, die ein wenig an die Fledermaus-Flügel erinnerten. Ob Walter diesen Look auch bei der nächsten Halloween-Party tragen wird? 

Lisa Ann Walter sorgte mit diesem Kleid für Halloween-Stimmung am Red Carpet.
Lisa Ann Walter sorgte mit diesem Kleid für Halloween-Stimmung am Red Carpet.(Bild: EPA/DAVID SWANSON)

Bibo, bist du es?
Im Bibo-Gedächtnis-Look kam hingegen Eunice Bae zu den Emmy Awards. Die „Your Friends & Neighbours“-Darstellerin trug ein gelbes Federkleid im Vokuhila-Schnitt und mit V-Ausschnitt, in dem sie ein bisschen wie der berühmte Vogel aus der Muppet Show aussah.

Bibo lässt grüßen! Eunice Bae wirkte im gelben Federkleid wie der Muppet Show entsprungen.
Bibo lässt grüßen! Eunice Bae wirkte im gelben Federkleid wie der Muppet Show entsprungen.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Diesen Look würde Miranda wohl nie tragen! Auch „Sex And The City“-Star Cynthia Nixon schaffte es in diesem Jahr mit einem kastanienbraunen Kleid mit XXL-Volants, in dem sie wie ein Ballon wirkte, nicht auf die Liste der am besten gekleideten Stars. 

Cynthia Nixon griff bei diesem Look daneben. Ihrer Serien-Rolle Miranda wäre das wohl nicht ...
Cynthia Nixon griff bei diesem Look daneben. Ihrer Serien-Rolle Miranda wäre das wohl nicht passiert!(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Prom-Queen und Hippie-Girl
Abschlussball statt Emmy Awards? „I Love LA“-Star Rachel Sennott sah in ihrem zuckerlrosa Chiffonkleid, das untenrum sehr durchsichtig war, eher aus, als hoffe sie auf einen Tanz mit ihrem Highschool-Schwarm ...

Ziemlich gewöhnungsbedürftig war auch der Look von Odessa A’zion. Die „I Love LA“-Kollegin von Sennott kam im schwarzen Hosenanzug mit langen Fransen, der wie eine Mischung aus Biker-Kluft und Hippie-Outfit wirkte. Preisverleihungs-Glamour? Fehlanzeige!

Rachel Sennott sah in ihrem zuckerlrosa Kleid aus wie eine Prom-Queen.
Rachel Sennott sah in ihrem zuckerlrosa Kleid aus wie eine Prom-Queen.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Und Kollegin Odessa A’zion machte einen auf Hippie-Biker-Braut.
Und Kollegin Odessa A’zion machte einen auf Hippie-Biker-Braut.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Zensurbalken-Look
Unten wow, oben – na ja ... „The Gilded Age“-Star Denee Benton versprühte im schwarzen Rock mit XXL-Schleppe durchaus Glamour. Wäre da nicht dieses viel zu kleine Top. Das wirkte nämlich wie ein schwarzer Balken, also so, als sei die Schauspielerin auf den Fotos der Emmy Awards wegen ihres zu freizügigen Looks zensiert worden. 

Denee Benton brachte ihren Zensurbalken gleich mit!
Denee Benton brachte ihren Zensurbalken gleich mit!(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Frisch aus dem Altkleider-Container?
Hilfe, sind über Quinta Brunsons Look kurz vor der Preisverleihung etwa die Kleidermotten hergefallen?

Die „The Abbott Elementary“-Darstellerin kam zu den Emmy Awards in einem Kleid, das den Flohmarkt-Style auf die Spitze trieb. Löcher, ein ausgefranster Saum und Nähte, die wie schnell zusammengeflickt wirkten, sorgten dafür, dass bei diesem Kleid definitiv kein glamouröser Award-Vibe aufkam.

Glamour? So nicht! Quinta Brunson kam im zerrissenen und durchlöcherten Kleid zu den Emmys.
Glamour? So nicht! Quinta Brunson kam im zerrissenen und durchlöcherten Kleid zu den Emmys.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Die Emmys sind für das Fernsehen, was die Oscars für das Kino sind. Die Preisverleihung wurde von der Schauspielerin Mariska Hargitay moderiert.

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Zu den diesjährigen Preisträgern zählten unter anderem Matthew Rhys, Noah Wyle oder Allison Janney und Jean Smart. Abräumer des Abends war die Comedy-Serie „Widow‘s Bay“, als beste Dramaserie wurde „The Pitt“ ausgezeichnet.

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