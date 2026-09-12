Ermordet in Hamburg? „Michaela war unvorsichtig“

Seit sieben Monaten schon gilt eine vierfache Mutter aus Sankt Georgen an der Stiefing in der Steiermark als spurlos verschwunden. Mittlerweile gibt es eindeutige Hinweise dafür, dass die Frau davor ein gefährliches Doppelleben geführt hatte. Ihre Familie fürchtet deshalb, dass sie nicht mehr am Leben sein könnte.
Und die Angst, die Panik wird immer größer. Bei der Familie von Michaela B., jener 48-jährigen Steirerin, die nun schon seit sieben Monaten als spurlos verschwunden gilt ...
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