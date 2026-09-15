Interaktive Karte: APG präsentiert 380-kV-Verlauf

Um rund 25 Prozent weicht der derzeitige Verlauf der geplanten 380-kV-Leitung von der Grobtrasse, die im Herbst 2025 präsentiert wurde, mittlerweile ab. „Sofern es technisch, topografisch und ökologisch machbar war, sind wir auf die Anregungen und Wünsche der Gemeinden und Bürgern eingegangen“, erklärt Projektleiter Wolfgang Hafner, Austrian Power Grid (APG). Das Ziel sei, eine „genehmigungsfähige Trasse“ zu entwickeln, die dann der Prüfung im UVP-Verfahren standhält.