Interaktive Karte: APG präsentiert 380-kV-Verlauf

Mit einer detaillierten interaktiven Karte präsentiert die Austrian Power Grid den aktuellen Stand der 380-kV-Trasse. Bis zum Spätherbst will der Übertragungsnetzbetreiber dann die Feintrasse vorstellen.
Um rund 25 Prozent weicht der derzeitige Verlauf der geplanten 380-kV-Leitung von der Grobtrasse, die im Herbst 2025 präsentiert wurde, mittlerweile ab. „Sofern es technisch, topografisch und ökologisch machbar war, sind wir auf die Anregungen und Wünsche der Gemeinden und Bürgern eingegangen“, erklärt Projektleiter Wolfgang Hafner, Austrian Power Grid (APG). Das Ziel sei, eine „genehmigungsfähige Trasse“ zu entwickeln, die dann der Prüfung im UVP-Verfahren standhält.
Im Internet kann man sich nun genau anschauen, wo die Hochspannungsleitung verlaufen soll – die Präzision reicht so weit, dass Gebäude eindeutig erkennbar sind. „Wir möchten den Bürgern nun die aktuelle Planungstrasse als wichtigen Zwischenstand online zugänglich machen“, so Hafner.
Präzise interaktive Karte
Auf der Internetseite www.netzraumkaernten.at finden sich bei der interaktiven Karte auch Katasterdaten und Grundstücksnummern. Bis zum Spätherbst will die APG dann die Feintrasse inklusive Maststandorte und Zufahrtsstraßen präsentieren.
Bei dem Rieseninfrastrukturprojekt ist auch Kärnten Netz (KNG) beteiligt – es wird eine neue 110-kV-Leitung mit verlegt. „Mit diesem Ausbau des 110-kV-Netzes ertüchtigen wir unsere 110-kV-Infrastruktur für die Anforderungen der nächsten Generationen“, betont KNG-Projektleiter Gernot Kowatsch.
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