Trump ortet „kranke Verschwörung“ gegen KI

„Die einzige Kontrolle oder ,Leitschiene‘, die KI braucht, ist ein starker und kluger (hoher IQ!) Präsident“, erklärte Trump. Er begründete seine Absage an staatliche Auflagen erneut mit dem Wettrennen der USA gegen China. „Wer auch immer bei KI gewinnt, gewinnt“, erklärte er. KI-Skeptiker verunglimpfte Trump unter anderem als „Verschwörungstheoretiker“ und „Verräter“. „Dass KI die Welt übernimmt, die Menschheit vernichtet und all diese anderen schlimmen Dinge tut, ist ein Schwindel“, schrieb er auf Truth Social.