Betrugsprozess: ATV-Star verlor 340.000 Euro

Für die Rip-Deals an Charly gab es letztlich einen Freispruch. Dieser hatte den Angeklagten auf Bildern bei der Polizei nämlich nicht sicher wiedererkannt. Er gab eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent an. Klaus Ainedter richtet sich an die Schöffen: „In Wahrheit ist das gar nichts. Das ist ein Bauchgefühl. Aber Sie müssen für eine Verurteilung ganz sicher überzeugt sein.“ Und das waren sie nicht.