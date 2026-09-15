Wie der Insolvenzfonds „geplündert“ wurde

Die AK nennt 0,2 Prozent als unterste Kante. Die Erhöhung müsse spätestens mit 1. Jänner in Kraft treten. Die Senkung der Beiträge wurde vom damaligen Minister Martin Kocher per Verordnung erlassen. Sozialministerin Schumann sei gefordert, das Gleiche zu tun. Aktuell klafft eine Finanzierungslücke von 160 Millionen Euro für 2027.

AK lehnt Vorstöße nach Einschränkungen ab

Forderungen nach Einschränkungen der Leistungen des Fonds (etwa die eingeschränkte Auszahlung von Überstunden) lehnt die AK kategorisch ab. Es gehe um essenzielle Arbeitnehmerrechte. Dass der Fonds von den Arbeitgebern finanziert werde, liege in der Natur der Sache. Den jüngsten Vorstoß der NEOS, die AK und die Wirtschaftskammer sollen den Fonds mit Rücklagen finanzieren, lehnt die Arbeitnehmervertretung entsprechend ab. Was die Wirtschaftskammer mit ihren Rücklagen mache, sei deren Sache.