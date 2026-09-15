„Als Belohnung habe ich mir ein Steak gegönnt“

Felix Gall kletterte in diesem Jahr in die „Hall of Fame“ des heimischen Sports. Nur wenige Monate nach Platz zwei beim Giro d‘Italia stand der Tiroler Radstar bei der Vuelta als Dritter wieder auf dem Podium einer Grand Tour. Jetzt wechselt er mit Kumpel Gregor Mühlberger zu Lidl-Trek.
„Krone“: Felix, hat man nach 21 Etappen, 3.275 Kilometer und 58.000 Höhenmeter noch Kraft für große Feiern …
Felix Gall: Eigentlich nicht. Wir waren in einem Restaurant essen, da habe ich mir als Belohnung ein großes Steak gegönnt. Anschließend bin ich mit meiner Freundin noch kurz auf die Fahrer-Party gegangen.
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