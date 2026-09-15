„Als Belohnung habe ich mir ein Steak gegönnt“

„Krone“: Felix, hat man nach 21 Etappen, 3.275 Kilometer und 58.000 Höhenmeter noch Kraft für große Feiern …

Felix Gall: Eigentlich nicht. Wir waren in einem Restaurant essen, da habe ich mir als Belohnung ein großes Steak gegönnt. Anschließend bin ich mit meiner Freundin noch kurz auf die Fahrer-Party gegangen.