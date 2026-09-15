Herwig Straka: „Dann ist etwas falsch im System“

Doppel ganz streichen will ATP nicht

„Eine der Optionen war, Doppel zu killen, das wollen wir auf keinen Fall.“ Man habe ganz klare Statistiken. „Das Geld für die Doppelspieler ist nach wie vor sehr gut.“ Zudem will man auch dem Trend, dass sich immer mehr Spieler gar nicht erst im Einzel versuchen, sondern von Beginn an Doppel spielen, entgegensteuern. „Wenn ein 20-Jähriger sagt, ich fang als Doppelspieler an, weil da so viel Geld ist und relativ einfach zu verdienen, dann ist etwas falsch im System“, stellt Straka klar. Für die Etablierten sei ein kleinerer Raster kein so großes Problem und es soll auch eine fünfjährige Übergangszeit geben.