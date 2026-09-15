Narbe bleibt: Anklage nach Angriff auf Taxifahrer

Es war der 12. Juni, kurz nach Mitternacht: Eine vierköpfige Freundesgruppe rief ein Taxi und wollte zum Europark in den Salzburger Stadtteil Taxham. Bereits bei Fahrantritt zeigte sich der Chauffeur von der freundlichen Seite und erlaubte der Gruppe, mit vollen Gläsern einzusteigen. Doch während der Fahrt hörte der Lenker einen Knall: Einer der Insassen hatte sein Getränk zu Boden geworfen und das Fahrzeug damit verdreckt.