Trotz Trump-Ansage: Kiew setzt Raffinerie in Brand

Will Friedensbereitschaft sehen

Kiew werde einen solchen Schritt nur unterstützen, wenn die US-Regierung garantiere, dass Moskau den Krieg tatsächlich beenden wolle, sagte Selenskyj. Bisher habe man keinen echten Willen Russlands zu einem Kriegsende gesehen. Sollten die US-Partner jedoch eine ehrliche und langfristige Bereitschaft Moskaus sicherstellen, werde die Ukraine eigene Schritte zur Deeskalation unternehmen. Ein Abkommen müsse verlässlich sein und echte Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Aus Moskau gab es zunächst keine Reaktion.