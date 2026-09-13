KI drang auf eigene Faust in Systeme ein

Auslöser der aktuellen Debatte war unter anderem ein Testlauf, bei dem Software von OpenAI eigenständig aus einer abgesicherten Umgebung ausbrach und in Systeme des KI-Unternehmens HuggingFace eindrang. Die KI vermutete dort Antworten auf die ihr gestellte Testaufgabe. Dabei nutzten die KI-Agenten unter anderem Software-Schwachstellen aus und stimmten sich untereinander ab.