Taylor Swift sorgte für große Emmy-Überraschung!

Danach folgte ein dramatisches „Dum-Dum“ – und die Kamera schwenkte erneut auf Swift, die im Arm ihre Katze „Olivia Benson“, benannt nach Hargitays Serien-Figur, hielt. Hargitay revanchierte sich übrigens 2023 bei Swift und gab ihrer Siamkatze den Namen „Karma“ – nach dem berühmten Song der Hitmacherin.

Swift mit Cruise im Stadion

Warum Swift nicht persönlich zu den Emmy Awards gekommen war? Aus einem guten Grund! Die Sängerin wollte an diesem Abend nämlich ihren Ehemann Travis Kelce anfeuern. Der hatte mit den Kansas Chiefs nämlich seinen Heimspielauftakt gegen die Denver Broncos.