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Taylor Swift sorgte für große Emmy-Überraschung!

Society International
15.09.2026 08:15
Taylor Swift sorgte mit einem lustigen Clip bei den Emmy Awards für eine große Überraschung!
Taylor Swift sorgte mit einem lustigen Clip bei den Emmy Awards für eine große Überraschung!(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Taylor Swift hat bei den diesjährigen Emmy Awards für eine riesengroße Überraschung gesorgt – und das, obwohl die Sängerin gar nicht persönlich anwesend war! Möglich machte das ein witziger Sketch, der nur einer Frage nachging: Wird der Superstar zu den Emmys erscheinen?

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In der Nacht auf Dienstag wurden zum 78. Mal die Emmy Awards verliehen. Und während sich Stars wie Noah Wyle oder Reha Seeborn über einen der begehrten Fernsehpreise freuen durften, sorgte Taylor Swift für die Überraschung des Abends.

Kommt Swift – oder nicht?
Grund dafür war ein Clip, in dem Moderatorin Mariska Hargitay in ihre „Law & Order: SVU“-Rolle der Ermittlerin Olivia Benson schlüpfte. Und die gemeinsam mit ihrem Team sich auf die Suche nach der Sängerin machte. Denn eine Frage trieb an diesem Abend alle um: Würde Swift bei den Emmys auftauchen?

Hargitay zeigte sich in der Parodie auf die Krimiserie als taffe Ermittlerin, die nach Verbindungen zwischen den Nominierten und Swifts Hits suchte. „Um einen Swiftie-Fall zu lösen, muss man wie ein Swiftie denken, denn die Swifties glauben, dass alles ein Hinweis darauf ist, was sie als Nächstes tun wird“, sinnierte Hargitay vor einer großen Tafel, auf der zahlreiche rote Fäden gespannt waren. 

Hier können Sie sich den Sketch mit Taylor Swift anschauen:

Swift ermittelt mit!
Und dann platzte die Bombe! Denn als das Team die ersten Querverbindungen zu nominierten Serien gezogen hatte, mischte sich eine Stimme ein: „Hey Leute, das ergibt keinen Sinn.“ Als dann die Kamera umschwenkte, war das Staunen groß: Denn Swift trat im Anzug als Neue im Team auf.

„Unser Täter hat ein klares Vorgehensmuster“, erklärte Swift. „Vieles davon passt nicht ins Muster, und ich glaube nicht, dass alles ein Hinweis ist.“ Hargitay entgegnete: „Es geht um die Swifties.“

„Ich glaube, wonach wir suchen, liegt direkt vor unseren Augen“, fuhr Swift daraufhin fort. Und reihte daraufhin vier Begriffe aneinander, die verdächtig nach versteckten Hinweisen, sogenannten Easter Eggs, klangen. „Saccharid. Widder. Aus dem Weinberg. Norden oder Süden.“ Was sie da gesagt habe, fragte Hargitay nach – und Swift antwortete mit einem wissenden Lächeln: „Ich habe nichts gesagt.“

Swift überrascht mit Katze „Olivia Benson“
Am Ende kam das Team um Swift und Hargitay zu einem eindeutigen Ergebnis: „Taylor Swift wird nicht bei den Emmys sein.“ Und dann fügte Swift hinzu: „Vielleicht macht sie ja so einen coolen, vorab aufgezeichneten Sketch, um die Moderatorin zu unterstützen.“

Taylor Swift überraschte am Ende des Clips mit ihrer Katze „Olivia Benson“ die Fans.
Taylor Swift überraschte am Ende des Clips mit ihrer Katze „Olivia Benson“ die Fans.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Danach folgte ein dramatisches „Dum-Dum“ – und die Kamera schwenkte erneut auf Swift, die im Arm ihre Katze „Olivia Benson“, benannt nach Hargitays Serien-Figur, hielt. Hargitay revanchierte sich übrigens 2023 bei Swift und gab ihrer Siamkatze den Namen „Karma“ – nach dem berühmten Song der Hitmacherin. 

Swift mit Cruise im Stadion
Warum Swift nicht persönlich zu den Emmy Awards gekommen war? Aus einem guten Grund! Die Sängerin wollte an diesem Abend nämlich ihren Ehemann Travis Kelce anfeuern. Der hatte mit den Kansas Chiefs nämlich seinen Heimspielauftakt gegen die Denver Broncos. 

Taylor Swift feierte ihren Ehemann Travis Kelce.
Taylor Swift feierte ihren Ehemann Travis Kelce.(Bild: AFP/DAVID EULITT)
Und fachsimpelte mit Hollywoodstar Tom Cruise.
Und fachsimpelte mit Hollywoodstar Tom Cruise.(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)

Fotos zeigen Swift auf der Tribüne des Arrowhead Stadium in einem rotkarierten Kleid an der Seite von niemand Geringerem als Hollywood-Actionstar Tom Cruise. Für Swift war dies der erste, offizielle Auftritt nach der Traumhochzeit mit Kelce Anfang Juli.

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