Niveau- und würdelos, ein unentschuldbarer Affront

„Jota“-Rufe in Richtung von Neves

Davon kann in manchen Fußballstadien keine Rede sein. In der Saudi Pro League wurde bei der Partie Al-Taawoun gegen Al-Hilal ein neuer Tiefpunkt erreicht. Während der Spielunterbrechungen riefen gegnerische Fans von Al-Taawoun lautstark „Jota, Jota, Jota“ in Richtung von Ruben Neves. Die Rufe bezogen sich auf den portugiesischen Nationalspieler Diogo Jota, der vor 14 Monaten bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Neves zählte zu seinen besten Freunden und trug sogar seinen Sarg. Die Rufe sollten als geschmacklose Provokation dienen, um den Al-Hilal-Profi mental fertig zu machen.