Geisterfahrer (87) wurde an Weiterfahrt gehindert

Am Montag war ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land gegen 16.30 Uhr auf der Pleschinger Landesstraße L569 in die falsche Fahrtrichtung unterwegs. Der Lenker dürfte im Bereich des Fahrbahnteilers unterhalb der Streyregg-Donaubrücke mit seinem Mopedauto auf die Richtungsfahrbahn in Richtung Plesching geraten sein. Da zu diesem Zeitpunkt erheblicher Berufsverkehr in diesem Bereich herrschte, ist es nur äußerst glücklichen Umständen zu verdanken, dass sich kein schwerer Unfall ereignete.