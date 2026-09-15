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Geisterfahrer (87) wurde an Weiterfahrt gehindert

Oberösterreich
15.09.2026 08:07
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das ist Zivilcourage: mehrere Verkehrsteilnehmer hinderten am Montag einen 87-jährigen Geisterfahrer in an der Weiterfahrt. Der hochbetagte Mann war in Linz-Plesching mit seinem Mopedauto auf der falschen Fahrbahn unterwegs gewesen. 

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Am Montag war ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land gegen 16.30 Uhr auf der Pleschinger Landesstraße L569 in die falsche Fahrtrichtung unterwegs. Der Lenker dürfte im Bereich des Fahrbahnteilers unterhalb der Streyregg-Donaubrücke mit seinem Mopedauto auf die Richtungsfahrbahn in Richtung Plesching geraten sein. Da zu diesem Zeitpunkt erheblicher Berufsverkehr in diesem Bereich herrschte, ist es nur äußerst glücklichen Umständen zu verdanken, dass sich kein schwerer Unfall ereignete.

Zeugen riefen die Polizei
Schließlich konnte der 87-Jährige mit seinem Mopedauto auf den Parkplatz eines Supermarktes, wo er durch mehrere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt bis zum Eintreffen der über Notruf verständigten Polizei gehindert wurde, angehalten werden. Zu seinen Übertretungen gab der Lenker an, dass er sich verirrt hätte. Er wird angezeigt.

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