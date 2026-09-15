Tragödie auf Baustelle: Vermisster Arbeiter tot!

Schreckliches Unglück auf einer Baustelle in Osttirol: Ein 29-jähriger Einheimischer stürzte laut derzeitigem Ermittlungsstand von einem Baustellencontainer und dann mehr als 20 Meter über einen Steilhang in ein darunterliegendes Bachbett. Der junge Mann verstarb. Seine Leiche wurde erst am Abend im Zuge einer Suche entdeckt.
Ereignet hat sich das Unglück am Montag in Matrei in Osttirol – im Ortsteil Raneburg. Der 29-Jährige hatte die Baustelle gegen 14 Uhr mit einem Firmenfahrzeug verlassen. „Er wollte einen Bohrer kaufen und anschließend zur Baustelle zurückkehren“, schildert die Polizei.
Als die übrigen Arbeiter gegen 16.30 Uhr ihren Arbeitstag beendeten und das Gelände verließen, war der Mann jedoch noch nicht zurückgekehrt.
Bruder verständigte Arbeitskollegen
Nachdem der 29-Jährige auch am Abend noch nicht zu Hause angekommen war, machte sich seine Familie Sorgen. Gegen 20.20 Uhr habe der Bruder des Vermissten einen in der Nähe der Baustelle wohnenden Arbeitskollegen kontaktiert. „Er teilte ihm mit, dass sein Bruder noch nicht nach Hause gekommen sei, und bat ihn, auf der Baustelle nachzusehen“, so die Ermittler.
Im Zuge der Nachschau konnte der Arbeitskollege den 29-jährigen Mann um 21.15 Uhr im Bachbett unterhalb der Baustelle auffinden.
Die Ermittler von der Polizei
Bei der anschließenden Nachschau machte der Arbeitskollege die tragische Entdeckung: Gegen 21.15 Uhr fand er den 29-Jährigen im Bachbett unterhalb der Baustelle. Jede Hilfe kam zu spät – der junge Mann war tot!
Von Container über Steilhang abgestürzt
Aufgrund der Auffindesituation und der bisherigen Spurenlage werde derzeit davon ausgegangen, dass der Mann nach seiner Rückkehr auf der Baustelle Arbeiten auf einem Baustellencontainer durchführte. Dabei dürfte er von diesem und anschließend über einen Steilhang rund 22 Meter in das darunterliegende Bachbett abgestürzt sein.
Die genauen Umstände des tragischen Unfalls sind derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.
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