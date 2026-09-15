Tragödie auf Baustelle: Vermisster Arbeiter tot!

Bruder verständigte Arbeitskollegen

Nachdem der 29-Jährige auch am Abend noch nicht zu Hause angekommen war, machte sich seine Familie Sorgen. Gegen 20.20 Uhr habe der Bruder des Vermissten einen in der Nähe der Baustelle wohnenden Arbeitskollegen kontaktiert. „Er teilte ihm mit, dass sein Bruder noch nicht nach Hause gekommen sei, und bat ihn, auf der Baustelle nachzusehen“, so die Ermittler.