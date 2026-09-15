Mehrere Kletterer erschöpft von Felswand geborgen

Ein weiterer Einsatz am selben Tag dürfte bei den Bergrettern für ordentliches Kopfschütteln gesorgt haben. Im Taxenbacher Wolfbachtal erfolgte die nächste Alarmierung. Ein 26-jähriger Niederländer war mit Turnschuhen, kurzer Hose und T-Shirt vom Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen ohne Tourenvorbereitung und ohne Ortskenntnisse ins benachbarte Wolfbachtal aufgebrochen. Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr setzte er den Notruf ab, weil seine Kräfte nicht mehr ausreichten. Die Bergretter aus Rauris trafen den Vermissten beim Schranken zum Wolfbachtal an. Ein Landwirt hatte ihn gefunden und mitgenommen. Sogar Polizei inklusive Polizeihubschrauber sind zum Einsatz ausgerückt.