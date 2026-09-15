Mehrere Kletterer erschöpft von Felswand geborgen

Gleich zu zwei Einsätzen mussten die Bergretter aus Rauris am Sonntag nach Taxenbach und ins Wolfbachtal ausrücken: Zunächst alarmierten drei erschöpfte Tschechen die Einsatzkräfte. Im Anschluss meldete sich ein Wanderer, der seine Wanderung in T-Shirt und kurzer Hose unternommen hatte ...
Am Sonntag erfolgte der erste Hilferuf bei Klettersteiganlagen der Kitzlochklamm in Taxenbach. Drei Tschechen – alle im Alter von 49 bis 53 Jahren – waren so erschöpft, dass sie im Freifall-Klettersteig nicht mehr weiterkamen! Die Bergrettung konnte alle drei unverletzt bergen.
Sogar Einsatzleiter Johannes Rainer äußerte sich erstaunt: „Die Tschechen waren ohne Klettersteigset unterwegs und sicherten sich nur mit Bandschlingen und Reepschnüren. Wäre ein Sturz erfolgt, hätte das den kompletten Absturz der Person bedeutet, da kein Bandfalldämpfer die immensen Kräfte hätte aufnehmen können.“
Ein weiterer Einsatz am selben Tag dürfte bei den Bergrettern für ordentliches Kopfschütteln gesorgt haben. Im Taxenbacher Wolfbachtal erfolgte die nächste Alarmierung. Ein 26-jähriger Niederländer war mit Turnschuhen, kurzer Hose und T-Shirt vom Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen ohne Tourenvorbereitung und ohne Ortskenntnisse ins benachbarte Wolfbachtal aufgebrochen. Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr setzte er den Notruf ab, weil seine Kräfte nicht mehr ausreichten. Die Bergretter aus Rauris trafen den Vermissten beim Schranken zum Wolfbachtal an. Ein Landwirt hatte ihn gefunden und mitgenommen. Sogar Polizei inklusive Polizeihubschrauber sind zum Einsatz ausgerückt.
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