Bunte Wanderstöcke verrieten, wo ihr Besitzer lag

Seine auffälligen neonfarbenen Wanderstöcke verrieten der Alpinpolizei, wo sie einen betrunkenen Bergsteiger (64) finden können. Der Mann war beim Abstieg vom Zwillingkogel bei Scharnstein in Oberösterreich abgestürzt.
Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde die Alpinpolizei Gmunden zu einem alkoholisierten Mann im Bereich Hauergraben beim Abstieg des Zwillingkogel gerufen. Eine Wanderin hatte gesehen, dass der Senior, umgeben von mehreren leeren Bierdosen, neben dem Wanderweg saß. Sie hatte ihn gefragt, ob er Hilfe braucht, der Mann hatte dies verneint. Beamte der Alpinpolizei Gmunden begaben sich zur Abklärung in den betreffenden Bereich. Rund 200 Meter unterhalb eines Durchgangs konnten sie am Wanderweg auffällige neonfarbene Wanderstöcke auffinden.
Er lag unter einem Baum
Etwa zehn Meter darunter entdeckten die Beamten eine regungslose Person, die mit dem Kopf talwärts unter einem Baum lag. Nach ersten Erkenntnissen war der 64-jährige Mann aus dem Bezirk Gmunden über steiles und steiniges Waldgelände abgestürzt. Die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Bergrettung sowie ein Notarztteam wurden zum Einsatzort alarmiert.
Stark unterkühlt
Der Verletzte wurde schließlich mittels Tau vom Notarzthubschrauber aus dem unwegsamen Gelände gerettet und mit starker Unterkühlung ins Tal gebracht. Anschließend wurde der 64-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in Klinikum Wels geflogen.
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