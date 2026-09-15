Bunte Wanderstöcke verrieten, wo ihr Besitzer lag

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde die Alpinpolizei Gmunden zu einem alkoholisierten Mann im Bereich Hauergraben beim Abstieg des Zwillingkogel gerufen. Eine Wanderin hatte gesehen, dass der Senior, umgeben von mehreren leeren Bierdosen, neben dem Wanderweg saß. Sie hatte ihn gefragt, ob er Hilfe braucht, der Mann hatte dies verneint. Beamte der Alpinpolizei Gmunden begaben sich zur Abklärung in den betreffenden Bereich. Rund 200 Meter unterhalb eines Durchgangs konnten sie am Wanderweg auffällige neonfarbene Wanderstöcke auffinden.