Olympiasiegerin Leerdam legt ihre Karriere auf Eis

„Höre ich auf zu laufen? Eines ist sicher: Ihr werdet mich diese Saison nicht auf dem Eis sehen. Das steht fest“, erklärte Leerdam im zwölfminütigen Video. „Ich nehme mir diese Zeit für mich, um Neues zu lernen, glücklich zu sein und einfach das zu tun, was mir guttut. Das ist meine neue Motivation, das ist mein neues Ziel. Ich finde, ich habe es verdient, mir diese innere Ruhe und diese Freiheit jetzt zu gönnen. Und im Moment fühlt es sich am besten an, mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen“, begründete die 27-Jährige ihre Entscheidung.