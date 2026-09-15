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Olympiasiegerin Leerdam legt ihre Karriere auf Eis

Wintersport
15.09.2026 07:25
Jutta Leerdam pausiert ihre Karriere.
Jutta Leerdam pausiert ihre Karriere.(Bild: AFP/DANIEL MUNOZ)
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Von krone Sport

Olympiasiegerin Jutta Leerdam wird in der bevorstehenden Saison nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Das verkündete die Eisschnellläuferin am Montag auf ihrem Youtube-Kanal. 

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„Höre ich auf zu laufen? Eines ist sicher: Ihr werdet mich diese Saison nicht auf dem Eis sehen. Das steht fest“, erklärte Leerdam im zwölfminütigen Video. „Ich nehme mir diese Zeit für mich, um Neues zu lernen, glücklich zu sein und einfach das zu tun, was mir guttut. Das ist meine neue Motivation, das ist mein neues Ziel. Ich finde, ich habe es verdient, mir diese innere Ruhe und diese Freiheit jetzt zu gönnen. Und im Moment fühlt es sich am besten an, mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen“, begründete die 27-Jährige ihre Entscheidung.

„Würde sich nicht richtig anfühlen, ...“
Ganz beenden wolle sie ihre Karriere allerdings noch nicht. „Es würde sich nicht richtig anfühlen, diese Tür komplett zu schließen. Ich liebe den Sport viel zu sehr dafür. Ich bin 27, das Leben verändert sich, Gefühle verändern sich, und ich könnte mich nicht wohl dabei fühlen, zu sagen, dass ich für immer aufhöre“, so Leerdam.

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