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„Große Bedeutung“

Kampfflugzeuge schießen Drohne über Litauen ab

Ausland
15.09.2026 07:54
Litauens Präsident Gitanas Nauseda
Litauens Präsident Gitanas Nauseda(Bild: AFP/JOUNI PORSANGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kampfflugzeuge der NATO haben über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen.

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„Ich danke den Einsatzkräften der Allianz für ihre schnelle Reaktion“, schrieb Präsident Gitanas Nauseda auf der Plattform X (siehe Beitrag unten).

„Angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine ist diese Bereitschaft für unsere Region von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit unseren NATO-Verbündeten wird Litauen seinen Luftraum verteidigen.“

Land fühlt sich bedroht
Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fühlt sich das Land in besonderem Maße bedroht. Litauens Militärgeheimdienst liegen nach Regierungsangaben Informationen vor, wonach Russland Angriffe auf kritische Infrastruktur in den baltischen Staaten erwägen könnte.

Die deutsche Bundeswehr baut derzeit eine deutsche Panzerbrigade in Litauen auf. Der gefechtsbereite und eigenständig handlungsfähige Kampfverband mit 4800 Soldaten soll bis 2027 einsatzfähig sein.

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