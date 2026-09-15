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Die atemberaubendsten Roben der Emmy Awards

Star-Style
15.09.2026 07:14
Selena Gomez, Zendaya und Brooks Nader zählten eindeutig zu den Hinguckern auf dem roten Teppich ...
Selena Gomez, Zendaya und Brooks Nader zählten eindeutig zu den Hinguckern auf dem roten Teppich der Emmy Awards.(Bild: Krone-Collage/AP/Richard Shotwell, AFP/LISA O&#39;CONNOR, AP/Mark J. Terrill)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Im Rennen um einen Emmy-Award ging Zendaya zwar leer aus, auf dem Red Carpet war die Schauspielerin aber eindeutig einer der Hingucker des Abends! Aber für die Verleihung der begehrten Fernsehpreise haben sich auch Stars wie Selena Gomez, Nicole Kidman, Brooks Nader und Co. ordentlich ins Zeug gelegt. 

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In einem silbernen, funkelnden Kleid stahl Zendaya am Montagabend bei den Emmy Awards allen anderen (fast) die Show. Das Wow-Dress von Prada war mit Kristallen in unterschiedlichen Größen besetzt, die dafür sorgten, dass die Robe bei jeder Bewegung im Scheinwerferlicht glitzerte.

Außerdem sorgten ein tiefes Dekolleté, eine lange Schleppe und der semi-transparente Stoff, der tiefe Einblicke zuließ, für Aufsehen.

Zendaya funkelte in einer Robe von Prada am roten Teppich.
Zendaya funkelte in einer Robe von Prada am roten Teppich.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Das Kleid sorgte mit einem extratiefen Ausschnitt für Aufsehen.
Das Kleid sorgte mit einem extratiefen Ausschnitt für Aufsehen.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Außerdem überraschte die Schauspielerin mit einer neuen Frisur – einem frechen Pixie-Cut à la ...
Außerdem überraschte die Schauspielerin mit einer neuen Frisur – einem frechen Pixie-Cut à la Halle Berry.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Doch Zendayas Kleid war längst nicht der einzige Hingucker: Die Schauspielerin zeigte sich am Emmy-Abend zudem mit neuer Frisur. Der freche Pixie-Cut steht der 30-Jährigen nicht nur ausgezeichnet, er erinnert auch an den legendären Haarschnitt, den Halle Berry getragen hatte, als sie 2002 ihren Oscar entgegennehmen durfte. 

Gomez glänzte in Gold
Doch Zendaya war längst nicht die einzige Hollywood-Beauty, die an diesem Abend glänzte. Kollegin Selena Gomez bewies etwa, dass Gold immer eine gute Wahl ist und legte in einer schulterfreien Robe von Louis Vuitton einen Wahnsinns-Auftritt hin.

Selena Gomez glänzte in einer Gold-Robe von Louis Vuitton.
Selena Gomez glänzte in einer Gold-Robe von Louis Vuitton.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Nicole Kidman setzte auf schlichte Eleganz mit dem gewissen Etwas: Die Hollywood-Schönheit kam in einer weißen, schulterfreien Robe von Chanel, die dank einer Federborte am Dekolleté zum absoluten Blickfang wurde.

Zu dem Dress, das zudem einen langen Beinschlitz hatte, kombinierte die 59-Jährige schwarze High Heels und Diamantschmuck.

Nicole Kidman setzte auf schlichte Eleganz mit dem gewissen Etwas.
Nicole Kidman setzte auf schlichte Eleganz mit dem gewissen Etwas.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

„Baywatch“-Rot im Trend
Absolut im Trend lag bei den Emmy Awards übrigens auch die Farbe Rot. Brooks Nader sorgte in einem Paillettenkleid in der Signalfarbe für wahre „Baywatch“-Vibes.

Und ein Blitzlichtgewitter! Denn das hautenge Dress mit Wow-Dekolleté setzte die Kurven der 29-jährigen Serien-Beauty perfekt in Szene. Ihren Emmy-Awards-Style machte Nader mit Beachwaves und einem zarten Make-up perfekt.

Brooks Nader weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzen kann.
Brooks Nader weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzen kann.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)
Die Serien-Beauty erschien in einem Paillettenkleid in „Baywatch“-Rot.
Die Serien-Beauty erschien in einem Paillettenkleid in „Baywatch“-Rot.(Bild: EPA/DAVID SWANSON)

Auch Naders „Baywatch“-Kollegin Jessica Belkin war in Rot ein echter Hingucker. Das rote Korsett-Kleid mit Cone-Bra, der wohl auch Superstar Madonna gefallen hätte, sorgte dafür, dass die Serien-Rettungsschwimmerin auf dem roten Teppich nicht übersehen wurde.

Auch ihre „Baywatch“-Kollegin Jessica Belkin strahlte in Rot.
Auch ihre „Baywatch“-Kollegin Jessica Belkin strahlte in Rot.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Und machte Madonna mit ihrem Cone-Bra-Dress alle Ehre.
Und machte Madonna mit ihrem Cone-Bra-Dress alle Ehre.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Ebenfalls top: Mariska Hargitay, die die diesjährige Emmy-Gala moderieren durfte. Auch sie entschied sich für eine Mermaid-Robe in Rot mit Pailletten und Federn und zählte damit eindeutig zu den Hinguckern des Abends.

Wie auch Emmy-Preisträgerin Rhea Seehorn, die mit ihrer Robe bewies, dass Rot einfach immer eine gute Wahl ist.

Mariska Hargitay führte nicht nur durch die Emmy Awards, sie legte auch einen Wow-Auftritt am ...
Mariska Hargitay führte nicht nur durch die Emmy Awards, sie legte auch einen Wow-Auftritt am roten Teppich hin.(Bild: AP/Mark J. Terrill)
Rhea Seehorn durfte sich den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie abholen – und ...
Rhea Seehorn durfte sich den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie abholen – und sorgte in ihrer roten Robe schon auf dem roten Teppich für Aufsehen.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
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Babybauch in Rosarot
Ebenfalls top: Kristen Bell in einem weißen Kleid mit Rüschen und Spitze, Sarah Michelle Gellar in einer pinken Seidenrobe, Elle Fanning in zartem Mintgrün und Dakota Fanning in einer asymmetrischen Robe in Weiß und Schwarz. 

Kristen Bell
Kristen Bell(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Elle Fanning
Elle Fanning(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Dakota Fanning
Dakota Fanning(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Kaley Cuoco setzte ihren stattlichen Babybauch in einer rosaroten Tüllrobe in Szene, Claire Danes sorgte mit einer silbergrauen Robe mit außergewöhnlichem Schnitt für Begeisterung und Florence Pugh glitzerte in Flieder.

Wer noch glänzte? Klicken Sie sich durch diese Bildergalerie:

Kaley Cuoco setzte ihren XXL-Babybauch in einer rosaroten Tüllrobe in Szene.
Kaley Cuoco setzte ihren XXL-Babybauch in einer rosaroten Tüllrobe in Szene.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Claire Danes
Claire Danes(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Florence Pugh
Florence Pugh(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)
Emilia Clarke
Emilia Clarke(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Calista Flockhart
Calista Flockhart(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Jean Smart
Jean Smart(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Allison Janney
Allison Janney(Bild: EPA/DAVID SWANSON)
Chase Infiniti
Chase Infiniti(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Sarah Pidgeon
Sarah Pidgeon(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)
Keri Russell
Keri Russell(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Die Emmys sind für das Fernsehen, was die Oscars für das Kino sind. Zu den Siegern der diesjährigen Preisverleihung zählten etwa Matthew Rhys, Noah Wyle, Rhea Seeborn, Allison Janney und Jean Smart. Als beste Serien wurden „The Pitt“ und „Widow‘s Bay“ ausgezeichnet.

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