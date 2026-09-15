Die atemberaubendsten Roben der Emmy Awards

Im Rennen um einen Emmy-Award ging Zendaya zwar leer aus, auf dem Red Carpet war die Schauspielerin aber eindeutig einer der Hingucker des Abends! Aber für die Verleihung der begehrten Fernsehpreise haben sich auch Stars wie Selena Gomez, Nicole Kidman, Brooks Nader und Co. ordentlich ins Zeug gelegt.