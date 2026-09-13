Österreicher-Duo fiel in Irland noch leicht zurück

Steinlechner blieb auf dem Trump International Links in Doonbeg wie am Sonntag 2 unter Par und schloss mit -6 auf Rang 14 ab (274 Schläge). Einen Schlag mehr benötigte auf den vier Runden Wiesberger, der sich mit einer -1 und Platz 22 verabschiedete. Der irische Lokalmatador Shane Lowry holte sich den Sieg mit 257.