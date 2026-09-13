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Österreicher-Duo fiel in Irland noch leicht zurück

Sport-Mix
13.09.2026 19:29
Bernd Wiesberger
Bernd Wiesberger(Bild: AFP/-)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Golfer Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger haben zum Abschluss der Irish Open der DP-World-Tour am Sonntag noch etwas an Boden verloren.

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Steinlechner blieb auf dem Trump International Links in Doonbeg wie am Sonntag 2 unter Par und schloss mit -6 auf Rang 14 ab (274 Schläge). Einen Schlag mehr benötigte auf den vier Runden Wiesberger, der sich mit einer -1 und Platz 22 verabschiedete. Der irische Lokalmatador Shane Lowry holte sich den Sieg mit 257.

Österreichs Nummer eins Sepp Straka wurde mit dem Kurs weiter nicht richtig warm. Ein Doppelbogey am letzten Loch kostete ihn seine beste Runde, immerhin spielte der 33-Jährige am Sonntag wie schon zwei Tage zuvor die Sollschlagzahl. Mehr als Platz 63 (284) war für ihn dennoch nicht drinnen.

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