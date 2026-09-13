Trainer in Sorge: „Sind meine kleinen Kinder“

„Sie haben Leidenschaft und den nötigen Willen, geben nicht auf!“ Dieses Kompliment machte Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider seiner Mannschaft nach dem 3:3 gegen Sturm II. In der 93. Minute hatte Moritz Eder den Zähler in trockene Tücher gebracht. Und das bei den aktuellen Verletzungssorgen, die die Austria hat.