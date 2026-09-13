Trainer in Sorge: „Sind meine kleinen Kinder“

Mit dem späten 3:3 durch Moritz Eders ersten Zweitliga-Treffer gab es für Austria Salzburg gegen Sturm II doch noch den wichtigen Punkt. Ein weiterer Verletzungsschock sorgte für Sorgenfalten bei Trainer Christian Schaider, der aktuell nicht zu beneiden ist.
„Sie haben Leidenschaft und den nötigen Willen, geben nicht auf!“ Dieses Kompliment machte Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider seiner Mannschaft nach dem 3:3 gegen Sturm II. In der 93. Minute hatte Moritz Eder den Zähler in trockene Tücher gebracht. Und das bei den aktuellen Verletzungssorgen, die die Austria hat.
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