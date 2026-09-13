Historisch! Gall wird Gesamtdritter bei der Vuelta

Historisches Ergebnis für Österreichs Rad-Ass Felix Gall. Der Tiroler beendet die Vuelta a Espana 2026 auf den dritten Platz. Der Spanier Enric Mas holte sich den Gesamtsieg.
Felix Gall hat seine Zugehörigkeit zum Kreis der weltweit besten Rundfahrer mit dem zweiten Grand-Tour-Podium innerhalb weniger Monate untermauert. Der Osttiroler zeigte sich bei der Vuelta a Espana wie auch schon beim Giro d‘Italia über die drei harten Wochen in herausragender Verfassung. Besser als der 28-jährige Kletterspezialist waren nach dem Sturz-Aus von Topstar Tadej Pogacar nur der Spanier Enric Mas und der Slowene Primoz Roglic.
Etappensieg blieb Gall verwehrt
Den Rest des Feldes hatte Gall im Griff. Der ehemalige Juniorenweltmeister konnte sich bei seinem höchstwahrscheinlich letzten Einsatz für den Decathlon-Rennstall einmal mehr auf seine große Stärke in den Bergen verlassen, mit der er auch seine Defizite im Zeitfahren kompensierte. Ein Etappensieg blieb ihm aber wie auch schon auf dem Weg zum historischen zweiten Rang beim Giro verwehrt. Im Mai hatte Gall 69 Jahre nach Adolf Christian bei der Tour de France den erst zweiten österreichischen Podiumsplatz bei einer der drei großen Rundfahrten erreicht.
Bevorstehender Teamwechsel und Rückkehr zur Tour
Setzt Gall seinen 2023 mit dem Königsetappensieg bei der Tour so richtig gestarteten Erfolgsweg weiter fort, darf der Wahl-Salzburger auch in den kommenden Jahren mit den Superstars um die wichtigsten Rundfahrtentitel kämpfen. Die mit Sturzverletzungen rekonvaleszenten Jonas Vingegaard und Pogacar sind im Vollbesitz ihrer Kräfte aber schon noch eine Stufe über ihn zu stellen.
Bei der Frankreich-Rundfahrt wird man Gall ziemlich sicher nächstes Jahr wiedersehen – und zwar in einem neuen Team. Die Verkündung seines kolportierten Transfers zu Lidl-Trek steht unmittelbar bevor. Für den finanziell und personell sehr stark aufgestellten Rennstall mit deutscher Lizenz soll Gall, ausgestattet mit einem sehr lukrativen Vertrag, in den kommenden Jahren auftrumpfen. Unterstützen wird ihn dabei weiterhin Gregor Mühlberger. Sein in Spanien durch einen Sturz verletzt ausgeschiedener Edelhelfer und Trainingspartner soll gemeinsam mit ihm wechseln.
Erfolgsfaktoren greifen ineinander
Mühlberger war ein sehr wichtiger Erfolgsbaustein in Galls fünfter Decathlon-Saison, in der er unmittelbar vor der Vuelta bei der gewonnenen Burgos-Rundfahrt seinen erst dritten Profisieg feierte. Die volle Konzentration auf zwei weit auseinanderliegende Saisonhöhepunkte und damit einhergehend lange Rennpausen erwies sich ebenso als goldrichtig. Als Basis für den Giro und die Vuelta absolvierte Gall, angeleitet von seinem Coach Stephen Barrett, ausgiebige Höhentrainingslager, die auch für viele andere Profis längst unverzichtbar sind.
Außerdem blieb Gall im Gegensatz zu Pogacar sowie den bei der Tour ausgefallenen Vingegaard und Florian Lipowitz von Sturzverletzungen verschont. Als Abschluss seines formidablen Rennjahres fährt er übernächste Woche noch das WM-Straßenrennen in Kanada. Die dort wartenden zahlreichen kürzeren Anstiege sind aber nicht sein Lieblingsterrain, obwohl er seine Bergaufspritzigkeit durch gezieltes Training heuer noch einmal deutlich verbessert hat.
Die bisherigen Top-Ten-Ergebnisse von Österreichern im Gesamtklassement der drei großen Rad-Landesrundfahrten Giro d‘Italia (seit 1909), Tour de France (1903) und Vuelta a Espana (1935):
Zweiter: Felix Gall (Giro 2026)
Dritter: Adolf Christian (Tour 1957), Felix Gall (Vuelta 2026)
Fünfter: Felix Gall (Tour 2025), Georg Totschnig (Giro 2003), Peter Luttenberger (Tour 1996), Max Bulla (Vuelta 1935)
Sechster: Georg Totschnig (Vuelta 1996)
Siebenter: Patrick Konrad (Giro 2018), Georg Totschnig (Tour 2004), Georg Totschnig (Giro 2002)
Achter: Felix Gall (Vuelta 2025), Felix Gall (Tour 2023), Patrick Konrad (Giro 2020)
Neunter: Felix Großschartner (Vuelta 2020), Georg Totschnig (Giro 1995) Zehnter: Felix Großschartner (Vuelta 2021), Hermann Pernsteiner (Giro 2020)
Anmerkung: Dritter Platz von Bernhard Kohl bei Tour de France 2008 wegen Dopings aberkannt
Steckbrief Felix Gall:
Geboren: 27. Februar 1998 in Nußdorf-Debant; Wohnort: Salzburg; Größe/Gewicht: 1,78 m/63 kg; Hobby: Golf; Team: Decathlon CMA CGM (FRA), Vertrag bis Ende 2026
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