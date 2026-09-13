Historisch! Gall wird Gesamtdritter bei der Vuelta

Die bisherigen Top-Ten-Ergebnisse von Österreichern im Gesamtklassement der drei großen Rad-Landesrundfahrten Giro d‘Italia (seit 1909), Tour de France (1903) und Vuelta a Espana (1935):

Zweiter: Felix Gall (Giro 2026)

Dritter: Adolf Christian (Tour 1957), Felix Gall (Vuelta 2026)

Fünfter: Felix Gall (Tour 2025), Georg Totschnig (Giro 2003), Peter Luttenberger (Tour 1996), Max Bulla (Vuelta 1935)

Sechster: Georg Totschnig (Vuelta 1996)

Siebenter: Patrick Konrad (Giro 2018), Georg Totschnig (Tour 2004), Georg Totschnig (Giro 2002)

Achter: Felix Gall (Vuelta 2025), Felix Gall (Tour 2023), Patrick Konrad (Giro 2020)

Neunter: Felix Großschartner (Vuelta 2020), Georg Totschnig (Giro 1995) Zehnter: Felix Großschartner (Vuelta 2021), Hermann Pernsteiner (Giro 2020)