Spitze weiter makellos, Befreiungsschläge hinten

Abgebrühteres Team siegte

Derweil gewann Seekirchen das Aufsteiger-Duell gegen Golling durch frühe Goals mit 2:0. Nachdem ein Golling-Spieler eine Minute vom Feld musste (scheinbar war die Stutzen zu kurz), traf Ibertsberger per Kopf nach Flanke. Nach 20 Minuten bediente der Schütze Stürmer Pagitsch mittels Querpass zum Siegtor. „Cool, dass wir mal die Effizienteren sind. Unsere Abwehrspieler sind 16, 17 Jahre alt und am Ende waren gestandene Kicker wie Gollings Mitterlechner frustriert“, sagte Trainer Patrick Schöberl. Der zudem nach Biljali (Handbruch) zuletzt auch Marco Tanner mit Kreuzband- und Meniskusriss in der Zentrale verlor. „Sie haben aus drei, vier Chancen eben zwei Tore gemacht. Wir aus fast noch mehr Möglichkeiten eben keines“, zuckte Golling-Coach Philip Buck mit den Schultern. Immerhin: Nach den Ausfällen von Dygruber (Nase gebrochen; OP am Dienstag) und Culjak (Fersenprellung) kamen diesmal kein gröberen Verletzungen dazu.