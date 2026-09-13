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Zu schnell, ohne Helm

Mit Bruder am E-Scooter: Bub (9) schwer verletzt

Steiermark
13.09.2026 20:31
Der E-Scooter war auffrisiert, der 15-Jährige wird angezeigt. (Symbolbild)
Der E-Scooter war auffrisiert, der 15-Jährige wird angezeigt. (Symbolbild)(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein neunjähriger Bub war unerlaubterweise mit seinem Bruder (15) auf einem E-Scooter in Feldkirchen bei Graz unterwegs. Nach einem Sturz musste er schwer verletzt ins LKH Graz gebracht werden. Auch für den Bruder hat der Unfall noch Folgen.

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Der 15-Jähriger aus Graz-Umgebung war Sonntagmittag mit seinem E-Scooter unterwegs. Obwohl es nicht erlaubt ist, eine zweite Person mitzunehmen, ließ er seinen kleinen Bruder (9) aufsteigen. Weder der Neunjährige noch der 15-Jährige trugen einen Helm. Dabei gilt eine Helmpflicht für Unter-16-Jährige. 

Lesen Sie auch:
Für alle bis 16 Jahre gilt seit 1. Mai eine Helmpflicht am E-Scooter.
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„Auf der Skipiste trägt ja auch jeder einen Helm“
15.05.2026

Verstoß gegen mehrere Regeln
Die beiden Burschen stürzten, wobei der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Der Jüngere musste mit einer schweren Kopfverletzung im LKH-Graz stationär aufgenommen werden. Die Polizei stellte außerdem fest, dass das Gerät durch eine technische Vorrichtung am Scooter von den erlaubten 25 km/h auf 49 km/h erhöht werden kann.

Diese erhöhte Geschwindigkeit wurde auf einem Rollenprüfstand gemessen. Der E-Scooter wies auch eine unerlaubte Leistung von 2000 Watt auf. Der 15-jährige Jugendliche wird angezeigt, weitere Erhebungen laufen.

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