Mit Bruder am E-Scooter: Bub (9) schwer verletzt

Ein neunjähriger Bub war unerlaubterweise mit seinem Bruder (15) auf einem E-Scooter in Feldkirchen bei Graz unterwegs. Nach einem Sturz musste er schwer verletzt ins LKH Graz gebracht werden. Auch für den Bruder hat der Unfall noch Folgen.
Der 15-Jähriger aus Graz-Umgebung war Sonntagmittag mit seinem E-Scooter unterwegs. Obwohl es nicht erlaubt ist, eine zweite Person mitzunehmen, ließ er seinen kleinen Bruder (9) aufsteigen. Weder der Neunjährige noch der 15-Jährige trugen einen Helm. Dabei gilt eine Helmpflicht für Unter-16-Jährige.
Verstoß gegen mehrere Regeln
Die beiden Burschen stürzten, wobei der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Der Jüngere musste mit einer schweren Kopfverletzung im LKH-Graz stationär aufgenommen werden. Die Polizei stellte außerdem fest, dass das Gerät durch eine technische Vorrichtung am Scooter von den erlaubten 25 km/h auf 49 km/h erhöht werden kann.
Diese erhöhte Geschwindigkeit wurde auf einem Rollenprüfstand gemessen. Der E-Scooter wies auch eine unerlaubte Leistung von 2000 Watt auf. Der 15-jährige Jugendliche wird angezeigt, weitere Erhebungen laufen.
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