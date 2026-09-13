Mit Bruder am E-Scooter: Bub (9) schwer verletzt

Verstoß gegen mehrere Regeln

Die beiden Burschen stürzten, wobei der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Der Jüngere musste mit einer schweren Kopfverletzung im LKH-Graz stationär aufgenommen werden. Die Polizei stellte außerdem fest, dass das Gerät durch eine technische Vorrichtung am Scooter von den erlaubten 25 km/h auf 49 km/h erhöht werden kann.