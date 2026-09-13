Riskant überholt: Tochter (5) bei Unfall verletzt

Tochter erlitt Kopfverletzungen

Beim Überholvorgang kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurde der Pkw der Deutschen gegen die Böschung geschleudert. Das Auto der Mutter mit Kind kam dahinter zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt das fünfjährige Mädchen Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und wurde von der Rettung ins KH Zams verbracht.