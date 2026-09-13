Riskant überholt: Tochter (5) bei Unfall verletzt

An der kurvenreichen Stelle einer Passstraße im Tiroler Bezirk Imst setzte eine Mutter (28) mit ihrer kleinen Tochter im Auto zum Überholen an: Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Das fünfjährige Mädchen wurde dabei verletzt.
Am Sonntag gegen 14 Uhr lenkte die 28-jährige Österreicherin mit ihrer Tochter am Beifahrersitz einen Pkw auf der Hahntenjochstraße in Fahrtrichtung Imst. Kurz vor dem engen Kurvenbereich setzte sie zum Überholvorgang an und wollte den Pkw eines deutschen Ehepaares (57, 59) überholen.
Tochter erlitt Kopfverletzungen
Beim Überholvorgang kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurde der Pkw der Deutschen gegen die Böschung geschleudert. Das Auto der Mutter mit Kind kam dahinter zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt das fünfjährige Mädchen Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und wurde von der Rettung ins KH Zams verbracht.
Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die FFW Bschlaps mit einem Einsatzfahrzeug und drei Kräften, die Rettung Imst sowie die Polizei Elbigenalp.
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