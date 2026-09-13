19-Jährige im Murtal von Kuh in Bauch getreten

Die 19-jährige Einheimische brachte am Sonntag gegen 18 Uhr in Obdach (Murtal) mit ihrem Vater eine Kuhherde auf eine Weide. Dabei ging der Vater vor der Herde, die 19-Jährige bildete das Schlusslicht und ging hinter der letzten Kuh nach. Die letzte Kuh dürfte dabei ausgetreten haben.