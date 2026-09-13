19-Jährige im Murtal von Kuh in Bauch getreten

Eine junge Steirerin wollte am Sonntagabend gemeinsam mit ihrem Vater eine Kuhherde auf eine Weide bringen, als sich der Unfall ereignete.
Die 19-jährige Einheimische brachte am Sonntag gegen 18 Uhr in Obdach (Murtal) mit ihrem Vater eine Kuhherde auf eine Weide. Dabei ging der Vater vor der Herde, die 19-Jährige bildete das Schlusslicht und ging hinter der letzten Kuh nach. Die letzte Kuh dürfte dabei ausgetreten haben.
Rotes Kreuz und eine Notärztin versorgten die Patientin, die danach mit dem Verdacht auf eine schwere Bauchverletzung in das LKH Judenburg eingeliefert wurde.
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