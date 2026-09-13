Aktivisten hüllen SPÖ-Zentrale in dichten Rauch

Rechtsextreme hatten Sobieski-Skulptur aufgestellt

Die Aktion steht wohl in Verbindung mit dem Aufmarsch mehrerer Identitärer am Kahlenberg am gestrigen Samstag. Vertreter der Rechtsextremen positionierten dabei eine eigens mitgebrachte Skulptur des polnischen Königs Jan III. Sobieski, der für viele als „Befreier Wiens“ gilt. Die Errichtung eines offiziellen Denkmals war von der Stadt Wien nach jahrelangen Kontroversen verhindert worden.