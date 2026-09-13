Kein VAR wegen Stromausfall? Horvath stinksauer

Trainer Dietmar Kühbauer sah es, zumindest was das Spiel anging, ähnlich, sagte: „Wir sind mehr an uns gescheitert, haben viele leichte Fehler gemacht. Da haben wir Sturm in die Karten gespielt. Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft, aber das bedeutet nicht, dass man gewinnen muss. Meine Mannschaft hat gezeigt, wer den weit besseren Fußball spielt. Aber am Ende des Tages zählt nur das Resultat, und da muss man sagen, dass es Sturm besser gemacht hat und die Fehler von uns genützt hat.“