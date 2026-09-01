Pröll will Digitalpartnerschaft mit Saudi-Arabien

Pröll wird von Vertreterinnen und Vertretern zentraler österreichischer Institutionen und Technologieunternehmen begleitet. Mit dabei sind das Austrian Institute of Technology (AIT), die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH (RTR), das Mobilitätstechnologie-Unternehmen AVL sowie das Cloudtechnologie-Unternehmen Anexia. Damit deckt die Delegation wesentliche Bereiche von Forschung und Innovation über Regulierung und Infrastruktur bis hin zu Cloud-, Daten- und industriellen Technologielösungen ab.