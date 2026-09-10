Schwarze Löcher durch CERN? Chef spricht Klartext

Schwarze Löcher, Portale in andere Dimensionen oder sogar das Ende der Welt: Rund um das weltweit größte Forschungszentrum für Teilchenphysik CERN in der Schweiz kursieren seit Jahren zahlreiche Verschwörungstheorien im Netz. Jetzt hat CERN-Generaldirektor Mark Thomson in Wien Stellung bezogen.
Kaum eine wissenschaftliche Einrichtung ist im Internet mit so vielen Mythen und Spekulationen konfrontiert wie das Europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf. Besonders rund um den „Large Hadron Collider“ (LHC), den größten Teilchenbeschleuniger der Welt, kursieren in den sozialen Medien immer wieder wilde Behauptungen: einmal soll er Schwarze Löcher erzeugen, dann wieder die Zeit verlangsamen können und immer wieder einmal sogar Portale in andere Dimensionen öffnen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.