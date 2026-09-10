„Würden Sie FPÖ-Chef zum Bürgermeister wählen?“

Remigration, Gendern, sündteure Sinnlos-Jobs und Sebastian Kurz. Der Obmann der Wiener ÖVP, Markus Figl, stellt sich im Interview den Fragen der „Krone“. Auch ob er FPÖ-Chef Dominik Nepp zum Bürgermeister macht, falls es nach der nächsten Wahl eine blau-schwarze Mehrheit gibt.