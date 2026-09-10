Fast 600 Jahre alte Grabstätte in Peru entdeckt

Die Behörde sprach von einem „außergewöhnlichen archäologischen Fund“, der neue Erkenntnisse zur Chimú-Gesellschaft und ihrer Bestattungsbräuche liefere. Das Reich der Chimú erstreckte sich ab etwa dem Jahr 900 bis Mitte des 15. Jahrhunderts entlang der Pazifikküste des heutigen Peru bis nach Ecuador, bis es von den Inka erobert wurde.