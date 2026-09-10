Gall fällt nach Zeitfahren auf Gesamtrang 3 zurück

Wie erwartet ist Felix Gall im flachen Einzelzeitfahren der Vuelta vom zweiten auf den dritten Rang hinter Primoz Roglic zurückgefallen!
Sein Rückstand auf den Slowenen vor den zwei letzten Bergetappen beträgt 1:24 Minuten. Auch gegenüber Spitzenreiter Enric Mas verlor Gall auf den 32,1 Kilometern von El Puerto de Santa María nach Jerez deutlich, der Spanier liegt jetzt 3:01 Minuten vor ihm. Nach hinten ist sein Podestplatz mit über zwei Minuten Vorsprung abgesichert.
Gall kam im Kampf gegen die Uhr mit 1:47 Minuten Rückstand auf den siegreichen Schweizer Stefan Küng nicht über Platz 26 hinaus. Das Guthaben des Decathlon-Kapitäns im Gesamtklassement auf den viertplatzierten Richard Carapaz (24.) schrumpfte aber nur leicht auf 2:16 Minuten.
Mit diesem Ausgang konnte Gall gut leben. „Ich habe keine Fehler gemacht, ich habe mich gut gefühlt und getan, was ich konnte“, sagte Gall. Die Rückstände auf Roglic und Mas hätten sich im Rahmen gehalten, ergänzte der Osttiroler.
Gall hielt Schaden in Grenzen
Am Freitag kann der Kletterspezialist zurückschlagen, es folgt ein harter Abschnitt mit 4000 zu überwindenden Höhenmetern und einer Bergankunft. Tags darauf steht am vorletzten Tag die noch schwierigere Königsetappe auf dem Programm. „Es ist noch viel möglich. Aber wir müssen schauen, wie es mit der Müdigkeit ausschaut. Ich fühle mich aber noch gut, es sind noch drei Tage“, sagte Gall.
Zeitfahr-Olympiasieger Roglic (Red Bull) wurde im Zeitfahren 19 Sekunden hinter Küng Vierter. Dem viermaligen Vuelta-Gewinner aus Slowenien fehlen insgesamt aber noch 1:37 Minuten auf den seit dem Ausfall von Tadej Pogacar voranliegenden Mas.
Der Spanier aus dem Movistar-Rennstall landete in der Tageswertung 52 Sekunden zurück auf Rang zwölf.
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