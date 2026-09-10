Gall fällt nach Zeitfahren auf Gesamtrang 3 zurück

Gall hielt Schaden in Grenzen

Am Freitag kann der Kletterspezialist zurückschlagen, es folgt ein harter Abschnitt mit 4000 zu überwindenden Höhenmetern und einer Bergankunft. Tags darauf steht am vorletzten Tag die noch schwierigere Königsetappe auf dem Programm. „Es ist noch viel möglich. Aber wir müssen schauen, wie es mit der Müdigkeit ausschaut. Ich fühle mich aber noch gut, es sind noch drei Tage“, sagte Gall.