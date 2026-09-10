Strom-Saboteur: Video von Festnahme veröffentlicht

Aufmerksame Polizisten entdeckten platt gedrücktes Gras

Rund um das Kraftwerk Weisweiler in Eschweiler bei der westdeutschen Stadt Aachen war die Polizei seit Montagnachmittag mit zahlreichen Kräften im Einsatz und hatte intensiv nach dem Tatverdächtigen gefahndet und Spuren gesichert. Nach einem Hinweis auf eine verdächtige Person im Umfeld des Kraftwerks waren dort Abschussvorrichtungen gefunden worden. Mit selbst gebauten Raketen, an denen dünne Drähte angebracht waren, sollte vermutlich ein Kurzschluss an den nahe gelegenen Hochspannungsleitungen ausgelöst werden. Letztlich führte platt gedrücktes Gras nahe der Autobahn A4 bei Eschweiler zum 48-Jährigen, der laut Polizei sofort zugab, der Gesuchte zu sein.