Zweimal 1:1! Keine Siege in Eindhoven und Istanbul

Vier Tore, viel Spannung, viel Hektik, aber keinen Sieger haben die beiden Früh-Partien des heutigen Champions-League-Tages mit sich gebracht!
Sowohl in Eindhoven als auch in Istanbul gab es jeweils ein 1:1, weder bei PSV Eindhoven gegen Schachtjor Donezk noch bei Fenerbahce Istanbul gegen AS Rom gab es einen Sieger …
Paul Wanner spielte für PSV durch
Kurios: In beiden Partien waren zunächst die Auswärtsteams in Führung gegangen. Während Bryan Cristantes Treffer für die Roma in Minute 39 zu diesem Zeitpunkt durchaus dem Spielverlauf entsprach, war die Schachtjor-Führung durch Gleiker Mendoza (45.+1) vergleichsweise aus dem Nichts gefallen.
Die beiden 0:1-Zwischenstände wurden durch starke Anfangsphasen der Heimteams nach der Pause aber schnell ausgeglichen: Sergino Dest (48.) für PSV (ÖFB-Ass Paul Wanner spielte durch) und Archie Brown (48.) für Fenerbahce stellten schnell auf 1:1 und brachten ihre Teams wieder auf Kurs. Für drei Punkte zum Auftakt der Liga-Phase sollte es aber für keines der Teams mehr reichen.
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