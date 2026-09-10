Zweimal 1:1! Keine Siege in Eindhoven und Istanbul

Die beiden 0:1-Zwischenstände wurden durch starke Anfangsphasen der Heimteams nach der Pause aber schnell ausgeglichen: Sergino Dest (48.) für PSV (ÖFB-Ass Paul Wanner spielte durch) und Archie Brown (48.) für Fenerbahce stellten schnell auf 1:1 und brachten ihre Teams wieder auf Kurs. Für drei Punkte zum Auftakt der Liga-Phase sollte es aber für keines der Teams mehr reichen.