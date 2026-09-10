BMW schraubt in Steyr schon an Wasserstoff-Motoren

Letzte Tankstelle schloss im Vorjahr

Es gibt jedoch einen Haken: Im Vorjahr wurde die letzte Wasserstoff-Tankstelle in Österreich geschlossen. Es gab schlicht keine Nachfrage dafür. „Die Tankstellen-Infrastruktur ist sicher eine der größten Herausforderungen“, räumt Josef Hochreiter, Leiter der Wasserstofffahrzeuge bei BMW, ein. „Wir sind aber überzeugt, dass sich hier etwas tun wird.“ Das erste BMW-Modell, in dem die Wasserstoff-Motoren verbaut werden, der „iX5 Hydrogen“, soll aber ohnehin zuerst dort reüssieren, wo bereits Tankstellen vorhanden sind, etwa in Japan und Südkorea.