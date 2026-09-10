Valentin Bontus bei Kite-EM auf Medaillenkurs

Olympiasieger Valentin Bontus hat sich zum Auftakt der zweitägigen Goldflotte bei der Formula-Kite-Europameisterschaft im türkischen Akyaka auf den dritten Rang verbessert.
Der Niederösterreicher fuhr in den vier Rennen am Donnerstag zweimal auf das Podest und wurde zweimal Zehnter, womit der 25-Jährige auf Medaillenkurs liegt. Insgesamt rangiert Bontus bei der Regatta an der vierten Stelle, der Gesamtführende Maximilian Maeder aus Singapur fällt aus der EM-Wertung.
Jagd auf erste EM-Medaille
Am Freitag wird die Goldflotte mit weiteren vier Wettfahrten abgeschlossen, am Samstag folgt die Entscheidung der besten zehn Teilnehmer in der Medal-Series. „Ich werde versuchen, alles so hinzubiegen, damit ich eine EM-Medaille hole“, sagte Bontus. Nach Olympia-Gold 2024 in Paris und zweimal WM-Bronze (2024, 2026) geht es für Bontus um sein erstes Edelmetall bei Europameisterschaften.
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