Valentin Bontus bei Kite-EM auf Medaillenkurs

Jagd auf erste EM-Medaille

Am Freitag wird die Goldflotte mit weiteren vier Wettfahrten abgeschlossen, am Samstag folgt die Entscheidung der besten zehn Teilnehmer in der Medal-Series. „Ich werde versuchen, alles so hinzubiegen, damit ich eine EM-Medaille hole“, sagte Bontus. Nach Olympia-Gold 2024 in Paris und zweimal WM-Bronze (2024, 2026) geht es für Bontus um sein erstes Edelmetall bei Europameisterschaften.