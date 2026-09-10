„Team Vorarlberg“ greift nach historischem Double

Auf den Spuren von Benetseder

Hofbauer reist mit stolzen 96 Zählern Vorsprung auf Lokalmatador und Titelverteidiger Riccardo Zoidl ins Mühlviertel. „Da müsste schon sehr viel passieren, dass es nicht mit dem Gesamtsieg für Hofi klappt“, ist Renger sicher, dass der 24-jährige Niederösterreicher sein „Krone“-Leadertrikot auch im letzten Rennen erfolgreich verteidigen und damit den ersten Sieg in der Einzelwertung seit 16 Jahren für die Rankler Équipe von Manager Thomas Kofler holen kann. 2010 triumphierte Josef Benetseder für das damalige Team „Vorarlberg-Corratec“.