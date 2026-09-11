Eine neue Challenge für die Weltmeisterin

Moutainbike-Star Laura Stigger startet am Samstag zum ersten Mal beim Dolomitenmann in Lienz. Die weltbeste Shorttrack-Fahrerin stellt sich dem härtesten Teamwettkampf der Welt und will auch da mit ihren drei Teamkolleginnen auf das Podium. 19 Kilometer rauf und 13 runter hat sie zu bewältigen.