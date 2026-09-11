Eine neue Challenge für die Weltmeisterin

Moutainbike-Star Laura Stigger startet am Samstag zum ersten Mal beim Dolomitenmann in Lienz. Die weltbeste Shorttrack-Fahrerin stellt sich dem härtesten Teamwettkampf der Welt und will auch da mit ihren drei Teamkolleginnen auf das Podium. 19 Kilometer rauf und 13 runter hat sie zu bewältigen.
Vor 38 Jahren hatte Ex-Skifahrer Werner Grissmann einen Traum – und erkannte, dass seine Heimatstadt Lienz die idealen Voraussetzungen zur Verwirklichung des Traums bietet. Der Dolomitenmann war geboren und gilt mittlerweile als der härteste Teambewerb der Welt. Viele namhafte Sportler nahmen im Laufe der Jahre an der inoffiziellen WM der Extremsportarten teil.
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