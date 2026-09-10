Hörschwäche bei Kindern wird oft nicht erkannt

Im September ist Schulstart in Österreich – doch nicht alle Kinder können dem Unterricht gut folgen. Was aber, wenn Ihr Nachwuchs gar nicht unaufmerksam ist, sondern eigentlich eine Hörschwäche hat? Krone+ fragte eine Expertin, worauf Eltern unbedingt achten sollten.
Jedes Neugeborene in Österreich wird seit dem Jahr 2003 verpflichtend auf Hörbeeinträchtigungen getestet. Durch dieses universelle und im Mutter-Kind-Pass verankerte Hörscreening wird eine Schwerhörigkeit bei vielen Kindern sofort nach der Geburt erkannt. Das ist wichtig, weil sich nur durch eine frühzeitige Unterstützung Sprache, Lernfähigkeit und soziale Entwicklung altersentsprechend entwickeln können.
Nur wenige Eltern denken an Kontrollen
Nur wenige Eltern lassen aber über diese erste Untersuchung hinaus noch das Gehör ihres Kindes kontrollieren, obwohl Besuche beim Zahn- oder Augenarzt ganz selbstverständlich sind. Das Problem: Eine Hörminderung ist von außen nicht immer leicht erkennbar. Denn Kinder entwickeln oft erstaunliche Strategien, um im Alltag zurechtzukommen.
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