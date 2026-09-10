Ehemaliger Rapper der Söhne Mannheims offenbar tot

Der Rapper Marlon B. – bekannt durch die Söhne Mannheims – ist in Jamaika offenbar bei einem Dreifachmord erschossen worden. Das berichten mehrere Medien. Er soll in seiner Bar überfallen worden sein.
Der 60-Jährige betrieb eine Bar in Robins Bay im Norden der Insel, berichtet RTL. Ein ehemaliger Sprecher seiner Band hätte dem Sender das Ableben des Musikers bestätigt. Der jamaikanischen Lokalpolizei zufolge fuhren am Mittwoch gegen 16.40 Uhr bewaffnete Männer mit einem Auto vor, betraten die Bar und eröffneten das Feuer. Die Täter flüchten nach dem Angriff. Warum sie die drei Männer erschossen haben, ist bislang unklar.
Barbesitzer soll Marlon B. sein
Die Söhne Mannheims haben im Laufe der Jahre viele Mitglieder kommen und gehen sehen – darunter Marlon B. Der Sänger mit Wurzeln in Jamaika war bereits auf dem Debütalbum „Zion“ aus dem Jahr 2000 zu hören. Jetzt soll der Künstler tot sein. Auch der Journalist Tobias Huch veröffentlichte auf X einen Link zu einem Artikel der Nachrichtenseite „Jamaica Gleaner“.
In diesem wird über den bewaffneten Überfall auf die Bar im Küstenort Robins Bay berichtet. Eines der Opfer sei der 60-jährige Bar-Besitzer Marlon James, heißt es in der Meldung. Dabei soll es sich um den Musiker handeln.
„Ich habe gerade erfahren, dass der Sänger Marlon B. (Söhne Mannheims) tot ist. Er wurde in Jamaika erschossen, wo er eine Bar betrieb“, erklärte der Journalist. Dazu postete er ein altes Foto, auf dem er zusammen mit dem Rapper zu sehen ist. „Ein so lieber Kerl und wir haben uns gut verstanden, als wir gemeinsam ein Musikvideo gedreht haben.“ Der Sänger habe Huch zufolge mit vollem Namen Marlon B. James geheißen.
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