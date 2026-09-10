Ehemaliger Rapper der Söhne Mannheims offenbar tot

„Ich habe gerade erfahren, dass der Sänger Marlon B. (Söhne Mannheims) tot ist. Er wurde in Jamaika erschossen, wo er eine Bar betrieb“, erklärte der Journalist. Dazu postete er ein altes Foto, auf dem er zusammen mit dem Rapper zu sehen ist. „Ein so lieber Kerl und wir haben uns gut verstanden, als wir gemeinsam ein Musikvideo gedreht haben.“ Der Sänger habe Huch zufolge mit vollem Namen Marlon B. James geheißen.