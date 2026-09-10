Weichwanzen-Art nach US-Star Taylor Swift benannt

Latein-Versionen von „Taylor“

Die Namen sind die Latein-Versionen von „Taylor“ sowie die Alben der Sängerin „Lover“, „Fearless“ und „Poets“, was für das Album „The Tortured Poets Department“ steht. Die Tiere gehören laut Universität zur Familie der Weichwanzen. Doktorandin Sarah Schroeder, die das dazugehörige wissenschaftliche Paper mitgeschrieben hat, hofft laut der Universität darauf, dass der Erhalt von Insekten dank der Namensgebung mehr Aufmerksamkeit bekommt.