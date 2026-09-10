Rabiater Badegast wollte Polizisten beißen

Beamtin mit Füßen getreten

Dann rückte auch schon die Polizei an. Ohne jede Vorwarnung attackierte der 28-Jährige auch die Beamten. Einem von ihnen versetzte er einen Stoß, eine weitere trat er so heftig, dass diese nach hinten flog. Es brauchte rund ein halbes Dutzend Polizisten, um den Rebellen außer Gefecht zu setzen. Unter massiver Gegenwehr konnte er schließlich zu Boden gebracht werden. Währenddessen hatte er mehrmals versucht, einen Beamten ins Bein zu beißen.